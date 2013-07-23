У ПР думають, що потреба у суспільному телебаченні «рівна нулю»

Народний депутат, заступник голови парламентської фракції Партії регіонів, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова і інформації Олена Бондаренко вважає, що за такого величезного вибору засобів масової інформації потреба у суспільному телебаченні практично рівна нулю.

Про це повідомляє сайт Партії регіонів.

«У цьому питанні я є великим скептиком. Поки ми обговорюємо те, яким має бути суспільне телебачення в Україні, в інших країнах, що мають більший досвід демократичного устрою, ніж ми, суспільне телебачення і радіомовлення приходять у занепад. І цьому є просте пояснення: за такого величезного вибору різних засобів масової інформації потреба у суспільному телебаченні практично рівна нулю», - зазначила політик.

«З іншого боку, я не можу сказати, що воно зовсім не потрібне. Суспільне телебачення має своїх глядачів, які знайдуться і в Україні. Але, за рейтингами, українське суспільне телебачення завжди програватиме таким каналам як «Інтер» і ТРК «Україна», - додала вона.

За її словами, в суспільстві не склалася єдина думка з приводу того, хто має утримувати суспільне телебачення. «На мій погляд, робити це повинно суспільство. Причому не з бюджету, а за допомогою абонентської плати. Але суспільство бажанням платити не палає, і, переважно, до суспільного телебачення байдуже», - підкреслила Бондаренко.

«Другий аспект полягає у тому, яким чином повинна формуватися наглядова рада. Позиція Кабінету міністрів України і моїх колег-однопартійців полягає у тому, що вона має формуватися з представників громадських організацій різної спрямованості. Що стосується поглядів наших колег-опозиціонерів, вони дещо дивні. Пропонується створювати наглядову раду з політиків і чиновників, що суперечить суті суспільного телебачення. Тільки одержавши однозначну відповідь на два цих питання, ми зможемо сформувати суспільне телебачення. Але як експерт можу сказати, що в його успішність і рейтинговість я не вірю», - підсумувала Бондаренко.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня ц.р. Верховна Рада України підтримала у першому читанні урядовий проект закону про суспільне телебачення і радіомовлення України.

За відповідне рішення проголосували 353 народних депутати із 410 зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці, Резолюцією Парламентської Асамблеї Ради Європи «Про виконання обов'язків та зобов'язань Україною» від 5 жовтня 2005 року № 1466 Парламентська Асамблея закликала органи влади України перетворити державні телерадіокомпанії в канали суспільного мовлення згідно з відповідними стандартами Ради Європи.

Так, проект Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» було розроблено з метою реалізації Концепції створення і діяльності Національної громадської телерадіокомпанії України, затвердженої Громадською гуманітарною радою при Президентові України.

Законопроектом передбачено створити юридичну особу публічного права «Національну суспільну телерадіокомпанію України».

Також визначається, що фінансування НСТУ здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України протягом чотирьох років з дня набрання чинності цим Законом. Розмір бюджетного фінансування НСТУ визначається законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Після завершення зазначеного періоду НСТУ може фінансуватися за рахунок абонентної плати, що сплачується за послуги НСТУ в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; продажу власної теле- і радіопродукції; державного замовлення (не більш як 20 відсотків загального обсягу мовлення НСТУ); добровільних і благодійних внесків, пожертвувань фізичних і юридичних осіб, крім анонімних; інших надходжень.