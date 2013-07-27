На Володимирській гірці розпочався святковий молебень

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

У молебні беруть участь предстоятелі усіх православних помісних церков:

Блаженніший Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор, Блаженніший Патріарх Святого Града Єрусалима і всієї Палестини Феофіл III, Святіший Патріарх Московський і всієї Русі Кирил, Святіший і Блаженніший Католикос-Патріарх всієї Грузії Ілія II, Святіший Патріарх Сербський Іриней, Святіший Патріарх Болгарський Неофіт, Блаженніший Архієпископ Нової Юстиніани і всього Кіпру Хризостом II, Блаженніший Митрополит Варшавський і всієї Польщі Сава та Блаженніший Митрополит всієї Америки і Канади Тихон.

Також у святковій службі беруть участь представники Помісних Церков: митрополит Гальський Еммануїл, голова делегації Константинопольського Патріархату; митрополит Мексики, Центральної Америки, Карибів та Венесуели Антоній, голова делегації Антіохійського Патріархату; митрополит Західноєвропейський Іосиф, голова делегації Румунської Православної Церкви; митрополит Филипський, Неапольский і Фасоський Прокопій, голова секретаріату з міжправославних зв'язків Священного Синоду Елладської Православної Церкви, голова делегації Елладської Православної Церкви; митрополит Корчинський Іоанн, голова делегації Албанської Православної Церкви; архієпископ Прешовський Ростислав, голова делегації Православної Церкви Чеських земель і Словаччини.

Разом з релігійними діячами моляться президенти України Віктор Янукович, Росії Володимир Путін, Молдови Ніколай Тімофті та Сербії Томіслав Ніколич.

Молебень розпочався на 20 хвилин пізніше запланованого часу, оскільки чекали на приїзд Путіна.

Біля пам’ятника князю Володимиру зібралися переважно представники влади України та інших держав, церковні діячів, прочан дуже мало.

До Володимирської гірки усіх пропускали лише за спецзапрошеннями. Проходи до Володимирської гірки було перекрито металевими парканами, біля яких стоять десятки міліціонерів. Прочан та священиків пропускають через проходи на Європейській, на вул. Костьольній, Трьохсвятительській.

Молебень на Володимирській гірці транслюють «Перший Національний», «Інтер», «Українське радіо» та «ЕРА fm».