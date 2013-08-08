Експерти пішли за "дорожньою картою" Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, під час громадського етапу Національного круглого столу “Порозуміння заради європейського майбутнього” представник аналітичного центру “Відкрита політика” Ігор Жданов зауважив, що з 11 “критеріїв Фюле” Україна за 4 критеріями має певний прогрес, за 5 критеріями - мінімальний прогрес і ще за двома - жодного прогресу.

“Особливо непокоїть ситуація з вибірковим застосуванням кримінального законодавства, ситуація з реформою правоохоронних органів і прийняття закону про прокуратуру”, - сказав експерт.

Під час засідання було розглянуто проект плану дій щодо реалізації європейського курсу України.

Як сказав політичний та громадський активіст, координатор робочої групи Національного круглого столу Сергій Бондарчук, опозиція та влада мають зосередитися на виконанні цього плану до кінця вересня.

“Підписання асоціації буде вирішуватися не в листопаді, а у вересні. 20-го числа буде доповідь пана Кокса та пана Квасьнєвського і вже до кінця вересня буде прийнято політичне рішення”, - сказав він.

За словами Бондарчука, серед пунктів плану дій, зокрема, реформа виборчого законодавства, повторні вибори до Верховної Ради у проблемних округах, реформа судочинства та питання ув’язнення екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

«Серед інших пунктів плану дій також, зокрема, виконання рішень Європейського суду з прав людини та контроль за їхнім виконанням, продовження реформ управління публічними фінансами та розширення повноважень Рахункової палати України», - сказав Бондарчук.

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Як повідомляв УНІАН, екс-прем’єр Юлія Тимошенко наприкінці червня у статті під назвою «67 робочих днів?», розміщеній на сайті «Української правди», запропонувала створити Національний круглий стіл «Порозуміння заради європейського майбутнього» для виконання Україною критеріїв, необхідних для підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Повноправними учасниками круглого столу мають стати Президент України, визначені ним посадовці його адміністрації та уряду, голова Верховної Ради та лідери фракцій, керівники профільних комітетів ВР, які беруть участь у євроінтеграційних процесах, представники Венеціанської комісії, представники делегації Євросоюзу, лідери політичних груп Європарламенту і посли ЄС в Україні. На переконання Тимошенко, доцільно запросити до роботи екс-міністрів закордонних справ усіх українських урядів.