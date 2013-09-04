У Багдаді пролунало 11 вибухів: десятки вбитих і сотні поранених

Загалом, увечері 3 вересня в шиїтських передмістях Багдада вибухнули 11 бомб, в результаті чого загинули 40 людей і постраждали ще близько 100 осіб. Вибухові пристрої були закладені в магазині з морозивом, на ринках і в мечетях. Ще 10 людей загинули в результаті вибухів, які сталися раніше цього ж дня, пише Lenta.ru .

Відповідальність за напади поки ніхто на себе не взяв. Однак, як відомо, подібні атаки, спрямовані проти шиїтів , зазвичай здійснює "Аль-Каїда".

Тим часом, МЗС Іраку розповсюдив повідомлення, згідно з яким у результаті вибухів загинули всього 9 чоловік . Як пише AFP, міністерство часто наводить сильно занижені оцінки чисельності жертв атак. При цьому дані, які з'являються у ЗМІ, відомство називає вигаданими. Так, у серпні МЗС розкритикував "сфабриковані новини та помилкову статистику".

Напередодні, 2 вересня, в результаті двох атак на членів сунітського збройного руху "Сахва" загинуло 12 осіб.

Рух "Сахва" було організовано після того, як США домовилися з шейхами іракських сунітів про підтримку в боротьбі з "Аль- Каїдою". З 2008 року угруповання контролюється шиїтським урядом Іраку і отримує від нього зарплату. У результаті на бійців "Сахва" часто нападають інші суніти, які вважають їх зрадниками .

За останні кілька місяців рівень насильства в Іраку різко зріс, досягнувши максимуму з 2008 року. Суніти, незадоволені своїм становищем релігійної меншини, здійснюють напади на шиїтів, які прийшли до влади після повалення Саддама Хусейна. Напади організовують різні сунітські угруповання, включаючи "Аль- Каїду".

За даними AFP, з початку 2013 року в Іраку загинуло не менше 3900 осіб . Тільки в липні жертвами терактів стали понад тисячу осіб. Більшість атак припадає на Багдад.