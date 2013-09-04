Віце-прем’єр: українці хочуть в Європу

Про це заявив на Економічному форумі в місті Криниця-Здруй у Польщі віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул.

За його словами, підписання Угоди про асоціацію з ЄС і про зону вільної торгівлі – це стратегічне завдання України у 2013 році, передає Радіо Свобода.

Український віце-прем’єр вважає, що завдяки асоціації з Євросоюзом уже у близькій перспективі можна сподіватися на збільшення торговельних оборотів України на 2–3 %, що, у свою чергу, спричинить зростання валового внутрішнього продукту на 1 %.

На запитання про ймовірні «покарання» для України з боку Росії за обраний курс на євроінтеграцію Вілкул відповів, що Україна ні за яких обставин не зійде з європейського шляху.

Учасники форуму зустріли ці слова оплесками.

Віце-прем’єр сказав, що зближення України з ЄС – це українська національна ідея.

Він також наголосив, що незалежною у повному значенні цього слова Україна стане тоді, коли їй вдасться диверсифікувати постачання енергоносіїв. Серед способів диверсифікації він, зокрема, назвав видобуток сланцевого газу.

Нагадаємо, Олександр Вілкул бере участь у 23-му Економічному форумі – заході, який відбувається у Криниці-Здруй щороку. У рамках криницького форуму Вілкул також проводить низку зустрічей із європейськими політиками.