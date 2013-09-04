Нардепам можуть заборонити приходити до місцевих рад без запрошення

Законопроект "Про внесення змін до закону "Про статус народного депутата" (щодо повноважень народного депутата і помічника-консультанта народного депутата)" підготував і зареєстрував у Верховній раді народний депутат Андрій Пінчук (Партія регіонів).

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Він пропонує дозволити народним депутатам та їх помічникам брати участь у роботі сесій місцевих рад та засіданнях їхніх органів лише "в порядку та у спосіб, визначеними відповідною радою", повідомляє Ъ.

"Я пропоную , щоб народні депутати та їхні помічники приходили на засідання з дозволу органів місцевого самоврядування. У парламентаріїв з'явилася дуже нехороша звичка зривати засідання міських і обласних рад, користуючись своєю недоторканністю. Причому поводитися по-хамськи можуть не тільки вони, а й їхні помічники", - заявив пан Пінчук.

У фракції "Свобода" побоюються, що законопроект покликаний перешкодити опозиції боротися за призначення виборів у Києві.

Слід зазначити, що в останні місяці народні депутати від опозиційних фракцій неодноразово намагалися зірвати засідання Київради. На їхню думку, її робота нелегітимна, оскільки повноваження депутатів минули 2 червня.

""Регіонали" хочуть обмежити повноваження народних депутатів, щоб вони не могли перешкоджати сваволі, яку здійснюють місцеві ради. Київ - це якраз яскравий показник того, наскільки загрозливою для них є норма, що дозволяє народному депутату брати участь у засіданнях місцевих рад", - сказав народний депутат Ігор Мірошниченко ("Свобода") .

При цьому він упевнений, що документ не буде прийнятий парламентом, оскільки в цьому "не зацікавлені депутати з провладної більшості".

"Єдине, що їх може примусити до цього, - наказ адміністрації президента. Банкова хоче повністю контролювати місцеві ради і не терпить втручання народних депутатів у їхню роботу, хоча вони мають не тільки законне, але й моральне право втручатися в діяльність органів місцевого самоврядування", - зазначив пан Мірошниченко.

Втім, Андрій Пінчук вважає, що в разі прийняття його ініціатива не стане інструментом для зловживання, оскільки місцеві ради вирішують не політичні, а господарські питання. "Не справа народного депутата зривати засідання і ламати мікрофони. У нього є свій зал засідань, і його справа - приймати закони. Тим більше що для того, щоб оскаржити рішення місцевої ради, є прокуратура" , - сказав пан Пінчук.