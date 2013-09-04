До Тимошенко знову приїхали Кокс і Кваснєвський

Як повідомили кореспонденту УНІАН прихильники Тимошенко, які чергують перед лікарнею, кортеж автомобілів з представниками Європарламенту заїхав на територію лікарні до 9.30.

Прихильники екс-прем’єра зустріли кортеж вигуками “Юлі - волю”.

За відомостями поінформованого джерела у правоохоронних органах, зустріч Кокса та Кваснєвського із Тимошенко розпочалася о 10.00.