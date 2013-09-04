До Тимошенко знову приїхали Кокс і Кваснєвський
10:51, 04 вересня 2013Політика
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До ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові, в стаціонарі якої перебуває екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, прибули керівники моніторингової місії Європарламенту Пет Кокс і Александр Кваснєвський.
Прихильники екс-прем’єра зустріли кортеж вигуками “Юлі - волю”/ Фото : ДПСУ
Як повідомили кореспонденту УНІАН прихильники Тимошенко, які чергують перед лікарнею, кортеж автомобілів з представниками Європарламенту заїхав на територію лікарні до 9.30.
Прихильники екс-прем’єра зустріли кортеж вигуками “Юлі - волю”.
За відомостями поінформованого джерела у правоохоронних органах, зустріч Кокса та Кваснєвського із Тимошенко розпочалася о 10.00.
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