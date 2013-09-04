З 13 по 15 вересня Міжнародна Федерація спортивного паріння проведе КУБОК ЄВРОПИ зі спортивного паріння — 2013

13-15 вересня 2013 Міжнародна Федерація спортивного паріння проводить КУБОК ЄВРОПИ зі спортивного паріння - 2013 серед майстрів банно - оздоровчих процедур.

Для висвітлення перебігу проведення змагань до акредитації запрошуються провідні ЗМІ України, Росії, Європи.

Такого рівня змагання проводяться вже третій рік в м. Буча Київської області . Цього року Мерія Бучі запропонувала провести змагання під своїм патронатом і в рамках святкування дня міста Бучі . Змагання проводяться не вперше , тому інтерес до них зростає з кожним роком. Дуже важливо постійно інформувати громадян України та зарубіжжя про розвиток в Європі зростаючого інтересу до технологій російської лазні. Російська лазня - одна зі складових здорового способу життя, заснованому на слов'янських традиціях .

Мета проведення змагань:

- Відродження та всебічна популяризація культури паріння в російській лазні ;

- Визначити кращого банщика ( парильщика ) - майстра банно - оздоровчих процедур Європи;

- Обмін досвідом і майстерністю між представниками різних банних шкіл Європи.

У Кубку Європи зі спортивного паріння візьмуть участь 50 майстрів банно - оздоровчих процедур, що представляють лазневі школи Білорусії , Латвії , Литви , Росії , України

Спостерігачами змагань запрошені керівники українських , російських , білоруських , прибалтійських міжнародних організацій з розвитку банного мистецтва , керівники оздоровчих закладів .

Суддівську колегію Кубка Європи представляють судді міжнародного класу з України , Росії , Прибалтики.

У ході проведення змагань , учасники повинні продемонструвати техніку паріння , майстерність володіння різними прийомами віничного масажу , а також інші оригінальні методики оздоровчого впливу на організм людини що можливі до застосування в російській лазні .

Програма змагань.

Змагання проходитимуть 13-15 вересня 2013 р. в м. Буча Київської області .

13-14 вересня пройдуть відбіркові змагання , в яких майстри банної справи повинні будуть продемонструвати свою майстерність протягом 15 хвилин за обов'язковою програмою .

У перервах між виступами проводитимуться майстер - класи переможців міжнародних змагань. Глядачі зможу пройти презентаційне паріння від майстрів банного мистецтва у спеціальних пересувних лазнях і на собі відчути оздоровчу силу Російської лазні .

15 вересня - фінал змагань. У фіналі з довільною програмою виступлять 10 спортсменів - фіналістів. Переможець отримає перехідний Кубок Європи і грошову премію. Майстер -класи від майстрів найвідоміших банних шкіл , холодне паріння «по литовськи » , шоу - програма , виставка -ярмарок - всі ці заходи будуть супроводжувати учасників і гостей , які прийдуть відзначити день міста , а їх очікується близько 20 тисяч осіб.

Інформація про Кубок Європи зі спортивного паріння : http://mfsportpar.com

Контакти для акредитації та додаткових запитань :

моб. 095 8609171, Наталія Міщенко