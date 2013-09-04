"Регіонал": влада простягнула руку опозиції

Про це заявив народний депутат від фракції Партії регіонів Євген Балицький в ефірі "Ера-FM".

"Ми простягаємо руку, ми кажемо: "Хлопці, давайте це разом робити". Від цього виграє вся країна. Всі прекрасно розуміють, що вектор обрано, ми йдемо цим шляхом. Можливо, він непростий. Але ми готові робити це разом. Це саме те, що нас об'єднує. Є багато точок, що нас роз'єднують, але я не буду їх перераховувати. Але, можливо, це стане точкою для ефективної злагодженої роботи парламенту", - сказав Балицький, якого цитує Gazeta.ua.

Він також прокоментував неодностайність у партії регіонів щодо прийняття тих чи тих законів, необхідних для євроінтеграції.

"У нас є плюралізм думок. Ми всі ці питання обговорюємо. Але у масштабах фракції. Як казав Наполеон, періть білизну вдома ... Ми злагоджена, дисциплінована фракція. Розуміємо, що від нашої незлагодженості виграють лише сили, не налаштовані на конструктивну роботу на країну", - зазначив Балицький.