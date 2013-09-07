Азаров побачив готовність опозиції співпрацювати з владою
04:11, 07 вересня 2013Політика
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Україна може приймати консолідовані рішення в питаннях євроінтеграції.
Азаров: Результати вчорашнього голосування в парламенті можна оцінити позитивно
Про це на своїй сторінці в Facebook написав прем'єр-міністр Микола Азаров.
За його словами, посол Євросоюзу Ян Томбінський вже зазначив, що в українському парламенті 5 вересня відбулося солідарне голосування і це значить, що депутати можуть приймати консолідовані рішення в питаннях євроінтеграції.
Азаров зазначив, що йому важко зрозуміти, вчорашню позицію опозиціонерів, але допускає, що на зустрічі зі Штефаном Фюле вони зобов'язалися підтримати законопроекти уряду.
"У будь-якому випадку, результати вчорашнього голосування в парламенті можна оцінити позитивно", - підкреслив Азаров.
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