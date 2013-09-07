Регіонал: в юридичному плані звільнити Тимошенко неможливо

Про це заявив народний депутат України, голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов в ефірі "Шустер Live".

"Тимошенко зобов'язана розрахуватися з бюджетом України певною сумою грошей, і президент повинен це питання вирішити, інакше вже він потрапить під відповідальність як людина, яка прийняла неправомірне рішення. Скільки ми не вели дискусій з представниками Європейського співтовариства, з представниками опозиції, окрім емоцій, нічого немає ", - наголосив він.

Крім того, нардеп заявив, що Україна поки не отримала жодної пропозиції, яка дозволяло б в юридичному плані звільнити Тимошенко.

"Ми не отримали жодної пропозиції, яка б дозволяла в юридичному плані в рамках законодавства вирішити це питання. Всі пропозиції, які стосуються того, щоб змінити Кримінальний кодекс під одну особу не будуть сприйняті суспільством. Я в цьому більше ніж упевнений", - сказав Єфремов.