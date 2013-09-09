Янукович сподівається на прийняття всіх євроінтеграційних законів

Про це він зазначив в інтерв`ю телеканалу «Україна» в неділю ввечері.

Президент наголосив, що наша держава йде шляхом євроінтеграції вже багато років.

«Ця осінь - це проміжний етап, який підведе підсумки того, що було зроблено не просто за останні роки, а, можна сказати, за великий період часу, відтоді як було прийнято стратегічне рішення про те, що Україна йде шляхом європейської інтеграції», - сказав він.

За словами Глави держави, документи, заплановані до підписання на саміті Східного партнерства, фактично відобразять глибину тієї інтеграції, якої досягла Україна і яка дозволить йти далі.