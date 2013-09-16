Головне за день: огляд топ-новин

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Сирія готова виконати будь-які умови ООН з роззброєння

Сирія офіційно підтвердила свою готовність виконати план з роззброєння, узгоджений Росією і США, після затвердження в Раді Безпеки ООН.

Пан Гі Мун отримав доповідь щодо хімзброї в Сирії

Група експертів ООН заявляє, що для атаки проти мирного населення в серпні в передмісті Дамаска використовувалися ракети класу "земля-земля" з отруйним газом зарином. "Зразки з навколишнього середовища, хімічні та медичні зразки, які ми зібрали, являють ясний переконливий доказ того, що ракети класу "земля-земля" з нервово-паралітичною речовиною зарином були використані... в районі Гути в Дамаску", - йдеться на першій сторінці доповіді, переданої сьогодні експертами генеральному секретарю ООН Пан Гі Муну.

Спецслужби США відстежували платежі за картками VISA - Сноуден

Новий звіт, заснований на даних Едварда Сноудена, і опублікований в німецькому Der Spiegel, повідомляє, що Агентство національної безпеки США з 2010 року відстежувало міжнародні платежі приватних осіб.

У Росії горить атомний підводний човен (фото, відео)

Пожежа на АПЧ "Томськ" виникла вранці при проведенні зварювальних робіт. У відсіку виникло сильне задимлення. На місце прибули 13 пожежних розрахунків Тихоокеанського флоту і МНС. До ліквідації загоряння підключився екіпаж пожежного катера. Атомний реактор на субмарині був заглушений ще до того, як вона встала на ремонт в док заводу "Зірка" в Примор'ї, екіпаж з підводного човна евакуйований, зброї на борту не було.

Кабмін зареєстрував у Раді проект держбюджету-2014

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проект закону "Про державний бюджет України на 2014 рік". За інформацією Мінфіну, проект закону України "Про державний бюджет України на 2014 рік", схвалений на засіданні Кабміну 11 вересня, передбачає на 2014 рік зростання ВВП на 3%, інфляцію на рівні 8,3% (грудень до грудня), державний борг у 32,4% ВВП і дефіцит держбюджету на рівні 2,7% ВВП. Згодом Голова Верховної Ради України Володимир Рибак повернув Кабінету міністрів проект держбюджету, пояснивши, що стосовно документу "виникло багато додаткових питань".

Україна за сім місяців скоротила імпорт нафти у 5 разів

Україна в січні-липні 2013 року скоротила імпорт нафти (у грошовому вираженні) порівняно з аналогічним періодом 2012 року в 5,3 раза - до 169,726 млн. дол. з 907,626 млн. дол.

Генпрокуратурі повідомили, в якому місті США знаходиться Мельник

Оголошений у розшук екс-ректор Національного університету Державної податкової служби Петро Мельник знаходиться у місті Сан-Маркос у штаті Каліфорнія (США). Як повідомив нардеп Генадій Москаль, Мельник виїхав до США як громадянин не України, а одної з прибалтійських країн, маючи на руках паспорт цієї країни. Тому, вважає нардеп, писати про правову допомогу в екстрадиції сьогодні може тільки та прибалтійська країна, громадянином якої Мельник в’їхав у США.

США заявили, що Асад "повністю втратив легітимність"

Президент Сирії Башар Асад "повністю втратив легітимність", заявив Держсекретар США Джон Керрі у понеділок у ході прес-конференції в Парижі, після зустрічі з керівниками МЗС Франції і Великої Британії. «Нічого з того, що ми робимо, не повинно дати привід Асаду думати, що його дії можуть бути законні. Ми хочемо, щоб було ясно, що Асад втратив право управляти країною. Ми заявляємо про відданість опозиції і відданість мирному женевському процесу, метою якого є передача влади в Сирії", - заявив Керрі.

Фіни звинуватили Путіна в крадіжці ідеї про рішення сирійського конфлікту

За даними скандинавської преси, ідею роззброїти Асада сформулювали норвезькі, шведські та фінські дипломати ще два тижні тому. А Путіну лише доручили донести цю пропозицію до Обами. Глава МЗС РФ Сергій Лавров і президент Путін після цього піднесли «скандинавський рецепт» як власну ідею.

Стрілянина на базі ВМС США у Вашингтоні: вбито чотири людини, 12 поранені (відео)

Не менш трьох злочинців брали участь у перестрілці в комплексі будівель ВМС США у Вашингтоні, жертвами якої стали чотири людини і 12 отримали поранення, повідомляє газета Washington Post. Інцидент стався в комплексі будівель командування кораблебудування і озброєнь ВМС, де працюють близько 3 тисяч осіб.