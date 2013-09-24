Чечетов: Місія України - поєднати Схід і Захід

Про це сказав в ефірі телеканалу ТВі "регіонал" Михайло Чечетов, кажучи про європейський напрямок України.

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"Договір про Асоціацію - це договір про намір... Але ми сьогодні не відкриваємо і не входимо, натомість віддаючи частину суверенітету. Прийде час - народ буде вирішувати через 10-15 років на референдумі", - наголосив він, пише Gazeta.ua.

Народний депутат упевнений, що місія України - поєднати Схід і Захід.

"Ми йдемо шляхом глобалізації. Світ йде шляхом глобалізації. Реверсу не буде. Ми не повернемося до племен і кам'яної доби. І в цьому контексті можна бачити, що через 10-15 років буде утворене один величезний економічний вільний простір від Тихого океану до Атлантики, куди потенційно можуть ввійти і ЄС, і Митний союзу. І Україна в цьому буде брати участь. Історична місія України - з'єднати воєдино Схід і Захід ... У цьому виграш для всіх", - додав Чечетов.

Нагадаємо, 28 листопада у Вільнюсі може бути підписана Угода про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з ЄС.