Головне за день: огляд топ-новин

Тимошенко згодилася на пропозицію поїхати на лікування за кордон

Члени Моніторингової місії Європарламенту Пет Кокс та Олександр Кваснєвський передали екс-прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко пропозицію стосовно виїзду в Німеччину на лікування і вона її прийняла. Про це під час прес-конференції повідомив захисник Тимошенко Сергій Власенко.

У зв’язку з цим голова делегації Європейського парламенту у співпраці з Україною Павел Коваль заявив, що вважає вже вирішеним питання звільнення Тимошенко та виїзд її на лікування до Німеччини після помилування Президентом України Віктором Януковичем

Саудівська Аравія запропонувала Україні створити СП з виробництва Ан

Саудівська Аравія зацікавлена ​​у співпраці з Україною в авіакосмічній галузі і пропонує розглянути можливість створення спільного підприємства з виробництва літаків сімейства Ан в цій країні.

Про це заявив віце-президент науково-технологічного центру ім. короля Абдулазіза принц Туркі бін Сауд бін Мухаммед Аль-Сауд під час зустрічі з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим.

Якби угоди Україна-ЄС не було, її варто було б придумати - російський експерт

Політичні, економічні, гуманітарні кола в Росії не до кінця розуміють, яку політику проводити стосовно України після підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС

Про це сьогодні в Москві заявила заступник генерального директора Інституту стратегічних досліджень Росії Тетяна Гузенкова.

Місія МВФ прибуде до України у середині жовтня

«Місія МВФ під керівництвом Ніколая Георгієва відвідає Україну в період з 17 по 29 жовтня для проведення дискусій в рамках консультацій за статтею 4 статей угоди з МВФ за 2013 рік (в рамках нагляду) з Україною, а також здійснення постпрограмного моніторнигу», - повідомив постійний представник МВФ в Україні Жером Ваше.

Ахметов завершив купівлю "Укртелекому"

Найбільша холдингова компанія України - група СКМ, власником якої є найбагатший українець Рінат Ахметов, завершила операцію з придбання національного оператора фіксованого зв'язку «Укртелеком», говориться в повідомленні компанії.

Як відомо, "Укртелеком" посідає третю позицію на ринку телекомунікацій України.

НБУ спростував чутки про конвертацію валютних вкладів у гривню

Інформація про можливі ініціативи Національного банку України щодо конвертації валютних вкладів громадян у гривню не відповідає дійсності

Россільгоспнагляд забракував українське м’ясо

Управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) ввело тимчасові обмеження на поставку до країни продукції українського виробника м’ясоковбасних виробів «Конотопм’ясо» (Сумська область) у зв'язку з виявленням в ній неприпустимої кількості мікроорганізмів.

Бій Кличко - Повєткін відбудеться у Москві вже завтра

Боксерський поєдинок між чемпіоном світу за версіями IBF, WBO і WBA українцем Володимиром Кличком і чемпіоном світу за версією WBA росіянином Олександром Повєткіним відбудеться завтра, 5 жовтня, в Москві.

Фюле вважає неприйнятним тиск РФ на країни "Східного партнерства"

Комісар Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле вважає неприйнятним тиск Росії на країни «Східного партнерства», які прагнуть підписати угоди про асоціацію з ЄС.

Реєстрацію бізнесу в Україні спростять вже з січня 2014

Підприємці України з 1 січня 2014 року зможуть проводити реєстраційні процедури при реєстрації бізнесу за спрощеною системою.

Так, з наступного року реєстрація платника ПДВ або єдиного податку не потребуватиме особистої присутності підприємця в податковій інспекції. Всі документи прийматиме державний реєстратор у момент реєстрації юридичної або фізичної особи-підприємця, після чого реєстраційна служба передасть копію заяви до органів Міндоходів без залучення до цього процесу платника.

Янукович сподівається, що угоду з ЄС ратифікує нинішній склад Європарламенту

Президент України Віктор Янукович сподівається, що Угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом буде ратифікована нинішнім складом Європарламенту, повноваження якого закінчуються наступного, 2014 року.

Про це він заявив під час зустрічі з делегацією політичної групи Європейського парламенту «Альянс лібералів і демократів ради Європи» сьогодні в Києві.

Кузьміна призначено заступником секретаря РНБО

Президент України Віктор Янукович своїм Указом призначив першого заступника генерального прокурора України Рената Кузьміна заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Україна виділила 9 мільйонів на демаркацію кордонів

Роботи з демаркації пройдуть на кордоні з Молдовою та Росією. На демаркацію та делімітацію кордонів з Росією виділено 3,47 млн грн, а на кордони з Молдовою виділено 4,65 млн грн.

Долар впав до восьмимісячного мінімуму через бюджетну кризу в США

Курс долара опустився стосовно євро до мінімального рівня за вісім місяців через побоювання учасників ринку щодо тривалої бюджетної кризи в США і її наслідків для переговорів по ліміту держборгу, свідчать дані торгів.

Смертник підірвав себе на кордоні України з РФ, поранені двоє прикордонників

Чоловік підірвав себе в пункті пропуску "Бачівськ" на російсько-українському кордоні, він сам загинув, двох українських прикордонників госпіталізували у важкому стані.