Якби угоди Україна-ЄС не було, її варто було б придумати - російський експерт

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні в Москві заявила заступник генерального директора Інституту стратегічних досліджень Росії Тетяна Гузенкова.

«У мене складається таке враження, що і в політичних, і в економічних, і в гуманітарних російських колах навіть не цілком зрозуміло, що саме і як саме необхідно робити в цій ситуації (після підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС). Тим більше що Україна намагається всіма силами зберегти, принаймні, значну частину преференційного торговельно-економічного режиму у взаємодії з Росією, а також із членами Митного союзу», - сказала Гузенкова.

За її словами, для Росії питання, про те, що робити після отримання Україною асоційованого членства в ЄС, є «невизначеним і важким».

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Як зазначила експерт, між Україною і Росією проятгом багатьох десятиліть склалася певна система відносин, яку «в раз узяти поламати або змінити» дуже важко.

Водночас Гузенкова зазначила, що якби сьогодні на порядку денному не було такої події, як підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС, то «її потрібно було б придумати, з метою, нарешті, реформувати відносини з Україною для ефективнішої та адекватнішої взаємодії на міждержавному рівні».

Гузенкова переконана, що обговорювати питання про підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом необхідно тверезо й без особливих емоцій.

«Можна по-різному реагувати на ту подію, яка вже відбулася або, в усякому разі, відбудеться в листопаді 2013 року. У нас були вже різні реакції й нервові, й гучні, й тихі, погрози і риторика. Сьогодні ми повинні заспокоїтися, взяти себе в руки й абсолютно тверезо, спокійно, практично без емоцій обговорювати це питання», - сказала вона.

За словами Гузенкової, факт підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС стане однією з найбільших геополітичних подій після розпаду Радянського Союзу й після «двох хвиль вступу цілої плеяди держав до Євроатлантичного блоку».