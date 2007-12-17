Янукович сьогодні виступить на з`їзді партії «Єдина Росія»

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні візьме участь у з`їзді партії влади Росії «Єдина Росія», під час якого відбудеться офіційне висунення віце-прем`єра РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА кандидатом у Президенти Росії.

Як повідомляє радіо «Эхо Москвы», Д.МЕДВЕДЄВА також висувають на пост глави Російської держави організації «Справедлива Росія», «Громадянська сила» і Аграрна партія.

«Нинішній форум єдиноросів - не спеціальний і не позачерговий: формально він значиться останнім пунктом порядку денного з`їзду, який стартував ще 1 жовтня - того самого, під час якого Володимир ПУТІН дав свою згоду очолити список партії на виборах до Думи. Однак, незважаючи на певну передбачуваність результатів сьогоднішнього з`їзду, інтерес до нього з боку преси величезний: на головні збори головної партії акредитовано більш як вісімсот журналістів із російських і зарубіжних засобів масової інформації», - повідомляє радіо.

Передбачається, що лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ виступить на з`їзді «Єдина Росія» в Москві.

Відносини між російською партією «Єдина Росія» і Партією регіонів базуються на підставі Угоди про співпрацю, підписану в 2005 році, а також Меморандуму про напрями співпраці між двома політичними силами, який є доповненням до угоди.