Плюща закликають здати депутатський мандат

Колишній голова Тернопільської обласної державної адміністрації, народний депутат Іван СТОЙКО (фракція “Наша Україна – Народна Самооборона”) закликав Івана ПЛЮЩА здати депутатський мандат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.СТОЙКО заявив на прес-конференції у Тернополі. “Коли І.ПЛЮЩ не підписав коаліційну угоду, не голосує за голову Верховної Ради, за кандидатуру прем’єра - як ця людина морально може знаходитися в цій політичній силі, в списках якої він потрапив в парламент?”, - запитує І.СТОЙКО. Він переконаний, що сьогодні всі “повинні грати за іншими правилами”. “Взяв зобов’язання – будь чесним перед собою, перед політичною силою, з якою ти йшов на вибори, перед громадою, яка за тебе голосувала”, - наголосив І.СТОЙКО. Він також вважає, що до І.ПЛЮЩА “не зважаючи на його заслуги перед Україною, не зважаючи на його вік” потрібно було б застосувати закон про імперативний мандат, якого наразі немає стосовно депутатів ВР. “Повинен бути закон про імперативний мандат”, - переконаний І.СТОЙКО. Наразі ж, додав він, І.ПЛЮЩА можуть виключити з фракції. “Але тоді він піде у вільне плавання, буде голосувати як захоче. У нас і так хитка більшість”, - зауважив І.СТОЙКО. Тому вихід із ситуації, на його думку, полягає у прийнятті закону про імперативний мандат. Тоді, каже він, була б управа на депутатів, чиї дію ідуть в розріз із позицією фракції.