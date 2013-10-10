Україна і Туреччина завершують переговори про створення ЗВТ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Анкарі після завершення Третього засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою, яка є ключовим механізмом українсько-турецької взаємодії.

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“З питання торговельних відносин ми готуємо доленосне рішення — підписання угоди про створення зони вільної торгівлі між нашими державами. І ми вже йдемо на завершення”, - сказав Президент.

За словами Януковича, безумовно, цей процес іде паралельно з процесом підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС, яку Україна планує підписати наприкінці листопада цього року.

“Як тільки ми підпишемо цю угоду, ми будемо працювати вже в рівних умовах - Україна і Туреччина - в умовах асоціації”, - сказав Янукович.

У свою чергу прем`єр-міністр Туреччини Реджеб Ердоган в контексті перемовин про створення ЗВТ і збільшення товарообігу між двома країнами зазначив: “Давайте досягнемо 20 млрд дол на закінчення 2015 року”.