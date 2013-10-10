Україна і Туреччина завершують переговори про створення ЗВТ
Президент України Віктор Янукович заявляє, що робота над угодою про створення зони вільної торгівлі між Україною та Туреччиною наближається до завершення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Анкарі після завершення Третього засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою, яка є ключовим механізмом українсько-турецької взаємодії.
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“З питання торговельних відносин ми готуємо доленосне рішення — підписання угоди про створення зони вільної торгівлі між нашими державами. І ми вже йдемо на завершення”, - сказав Президент.
За словами Януковича, безумовно, цей процес іде паралельно з процесом підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС, яку Україна планує підписати наприкінці листопада цього року.
“Як тільки ми підпишемо цю угоду, ми будемо працювати вже в рівних умовах - Україна і Туреччина - в умовах асоціації”, - сказав Янукович.
У свою чергу прем`єр-міністр Туреччини Реджеб Ердоган в контексті перемовин про створення ЗВТ і збільшення товарообігу між двома країнами зазначив: “Давайте досягнемо 20 млрд дол на закінчення 2015 року”.