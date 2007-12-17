Кириленко каже, що завтра встане вся фракція

Лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона" В’ячеслав КИРИЛЕНКО впевнений, що завтра буде консолідоване голосування фракції НУ-НС по кандидатурах міністрів.

Про він це сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам, повідомляється на сайті НУ-НС.

Зокрема, за словами В.КИРИЛЕНКА, «з голосуванням по кандидатурах міністрів завтра не буде жодних проблем, це буде консолідоване голосування нашої фракції”. Він зазначив, що “проблеми, які начебто виникали навколо цього питання - перебільшені».

В.КИРИЛЕНКО нагадав, що «усі голосування пройдуть шляхом вставання депутатів в залі сесійних засідань ВР».

«Голосування безпрецедентне, оскільки такого способу голосування український парламент ще не бачив", - сказав лідер фракції НУ-НС. В.КИРИЛЕНКО також заявив, що «фракція буде голосувати одностайно: одностайно підтримає і кандидатуру прем’єра, і склад нового уряду».

Він також ще раз зазначив, що фракція «Наша Україна – Народна самооборона» не поступиться своєму принципу стосовно того, що «на посаді першого заступника голови Верховної Ради комуністів бути не повинно».