У ПР кажуть, що приречені домовлятися. З НУ-НС та БЮТ?

Нардеп фракції Партії регіонів Ярослав Сухий у ефірі програми „Свобода слова” на ICTV заперечив звинувачення на адресу своєї фракції у затягуванні формування Кабінету Міністрів України, повідомляє сайт ПР.

На підтвердження своєї позиції нардеп заявив: “Ми представляємо індустріальні регіони, які вже щодня страждають від того, що політична нестабільність переросла в нестабільність економічну. Контракти не підписуються, підписуються замість них протоколи про наміри, інвестори задумуються: слід з нами співпрацювати чи не співпрацювати”.

Сухий також сказав, що виніс для себе один урок “з цієї хиткої нерівноваги – 227 голосів у коаліції”: “якщо ми хочемо п’ять років працювати у парламенті, ми просто приречені постійно домовлятися”. Регіонал додав, що така домовленість має бути без навішування ярликів, без штампів, взаємних звинувачень, апломбу, реваншу і капітуляцій.

“Я вам гарантую, що скінчиться вся ця вакханалія, і ви подивитесь, як ми, представники різних фракцій, разом консолідовано будемо голосувати за ті законопроекти, які потрібні суспільству”, - заявив нардеп.