ЗМІ: Міністри закордонних справ Швеції і Польщі відвідають Молдавію, Україну і Грузію

Як повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на МЗС королівства, поїздка Більдта і Сікорскі розпочнеться з Кишинева, де глави МЗС зустрінуться з прем`єр-міністром Молдови Юрієм Лянке, а також представниками опозиції. У Києві міністрів очікують переговори з президентом Віктором Януковичем і також представниками опозиції. У Тбілісі заплановані зустрічі з президентом Михайлом Саакашвілі і прем`єр-міністром Грузії.

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Східне партнерство - це програма співпраці Європейського союзу з Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією, Молдовою і Україною. Її ініціаторами в 2008 році стали Польща і Швеція. Офіційно проект був запущений 7 травня 2009.

Це партнерство було створено з метою зближення і поглиблення відносин держав Східної Європи і Південного Кавказу з ЄС. Основними завданнями програми є встановлення політичної спільноти, зміцнення зон вільної торгівлі, а також прагнення до скасування візового режиму.

У листопаді 2013 року в Вільнюсі відбудеться саміт членів партнерства за участю глав держав і урядів ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович відзначає, що Україна завершує підготовку до Вільнюського саміту «Східного партнерства».

Як повідомляє прес-служба Президента України, під час зустрічі з прем`єр-міністром Естонії Андрусом Ансіпом глава Української держави зазначив, що у 2010 році Україна почала активний процес модернізації та європейської інтеграції.

«2013 рік став визначальним роком. Ми фактично ідемо до завершення підготовки до Саміту. Залишились штрихи», - сказав Президент.