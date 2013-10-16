Експерти ставлять на перемогу опозиційних кандидатів у «проблемних» округах – опитування

Таку думку висловили провідні українські політичні експерти під час опитування, проведеного з 9 по 14 жовтня Агентством стратегічних комунікацій Res Publica.

Так, переважна більшість експертів (66,7%) вважає, що в округах переможуть представники опозиції. У той же час на перемогу кандидатів від влади ставлять лише 6,7% опитаних. На думку політологів, у нейтральних кандидатів на повторних виборах шансів не буде зовсім (0,0%). Вагалися з відповіддю 26,6% респондентів.

Серед факторів, що найбільшою мірою вплинуть на електоральний успіх, експерти назвали: партійну приналежність (43,3%), особисту популярність (16,7%) та фінансові ресурси (6,7%) кандидатів. 33,3% опитаних вважають, що перемога буде залежати від інших показників.

В опитуванні взяли участь наступні експерти: Біденко Артем (політолог, експерт з рекламних комунікацій), Богуш Денис (політтехнолог, президент компанії Bohush Communications), Бондаренко Кость (політолог, Голова правління Інституту української політики та Фонду «Українська політика»), Булавін Олександр (політтехнолог), Булгак Павло (журналіст, політичний експерт), Гайдай Сергій (політтехнолог, директор зі стратегічного планування соціально-інжинірингового агентства «Гайдай.Ком»), Гарань Олексій (політолог, професор кафедри політології Києво-Могилянської академії), Голобуцький Олексій (політтехнолог, заступник директора Агентства моделювання ситуацій), Джангіров Дмитро (політолог, політтехнолог), Жданов Ігор (політолог, президент аналітичного центру «Відкрита політика»), Кругляковський Павло (політтехнолог), Віталій Кулик (політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства), Луценко Анатолій (політтехнолог, директор компанії «GMT Group»), Магда Євген (політичний оглядач), Макітра Ярослав (політтехнолог), Матвієнко Костянтин (політолог, експерт Корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика»), Михальченко Микола (політолог, соціолог, завідувач відділом Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України), Піховшек В'ячеслав (політичний аналітик), Покальчук Олег (соціальний психолог), Поляков Володимир (політтехнолог), Попов Ігор (політолог), Портніков Віталій (журналіст, політичний оглядач, президент телеканалу ТВі), Столярчук Дмитро (політичний експерт, директор комунікаційної компанії «Агентство медіастратегій»), Стоякін Василь (політолог, політтехнолог, директор «Центру політичного маркетингу»), Таран Сергій (політолог, Голова Правління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір»), Філіндаш Євген (політолог), Цибулько Володимир (політолог), Черненко Олександр (політичний експерт, Голова правління Комітету виборців України), Якименко Юрій (заступник Генерального директора, директор політико-правових програм, Центр Разумкова), Яхно Олеся (політичний експерт).