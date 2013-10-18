Росія усвідомлює, що перебільшила ризики ЗВТ України з ЄС - Азаров

Росія починає розуміти, що ризики збільшення потоку товарів через кордон з Україною після набуття чинності умов вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом не такі великі, вважає прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Про це він заявив в ефірі “Першого національного телеканалу”.

“Що стосується побоювань Російської сторони, що нібито ці товари підуть через нашу територію, підуть кудись до Росії, то мені здається, вони зараз навіть самі почали переконуватися, що все це не так, як вони уявляли із самого початку, тому що існує поняття "Сертифікат походження товару". Якщо він виробляється десь, то, природно, він не підпадає під режим вільної торгівлі між Україною і Росією. Цей товар буде зупинено на митниці, і за цим товаром будуть нараховані всі необхідні митні платежі”, - сказав Азаров.

При цьому він зазначив, що не варто очікувати і різкого напливу товарів з Європи на внутрішній ринок України.

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“Ми не побоюємося напливу товарів, це з розряду перебільшень. Прихід у країну товарів, насамперед, мотивується або зумовлений купівельною спроможністю, вона яка є – така вона і буде. Збільшиться там трішки, але вона не збільшиться в рази на найближчий рік, це, природно, пояснюється станом економіки. І тому жодного такого напливу товарів не буде. Ніхто не завозитиме товари, які не продаватимуться”, - наголосив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Росія, побоюючись напливу товарів через кордон з Україною після набуття чинності умов вільної торгівлі між Україною і ЄС, заявила про намір підвищити ввізні мита при двосторонній торгівлі.

Україна очікує підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС в листопаді 2013 р.

Умови вільної торгівлі набудуть чинності після ратифікації документа Європарламентом і Верховною Радою. Згідно з оцінками, це може статися в першій половині 2014 р.