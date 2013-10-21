Лікування Тимошенко обійшлося Україні у "суму з шістьма нулями" - заступник голови ДПС

Про це заявив перший заступник голови пенітенціарної служби Сергій Сидоренко в ексклюзивному інтерв'ю німецькому виданню Neues Deutschland.

За його словами, Тимошенко провела в СІЗО і Качанівській колонії в загальному рахунку 9 місяців. І ось вже більше півтора року - з 9 травня 2012 року - проходить лікування в харківській лікарні залізничників через проблеми зі спиною.

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Також Сидоренко розповів німецькому виданню, що лікування Тимошенко оплачує Україна і за весь термін її перебування «вийшла сума з шістьма нулями». «До цього слід додати значні витрати на медичне лікування, а також зарплати співробітників відділення і 18 співробітників колонії, які відповідають за її цілодобову охорону в лікарні, - підкреслив Сидоренко. - Це майже третина всього персоналу чергової зміни. Не забувайте також витрати на транспорт. Тобто, Тимошенко обходиться в кругленьку суму».

Він також повідомив, що за півтора роки перебування в клініці, Міжнародна медична комісія, членами якої є доктори «Шаріте», організувала 400 комісійних медоглядів, в яких в тому числі брав участь її особистий лікар. Три чверті цих обстежень Тимошенко відхилила. У 63 обстеженнях, на які погодилася Юлія Тимошенко, брали участь сім академіків, двадцять докторів медичних наук і три кандидати медичних наук.

«У неї майже необмежене суспільне життя, - вважає Сидоренко, - За півтора року її відвідало понад чотириста осіб. Було півсотні зустрічей з німецькими лікарями, 28 разів її відвідували високопоставлені іноземні гості. Крім того, Тимошенко регулярно відвідує масажист. Один раз, на її прохання - священик . Загальна тривалість зустрічей склала майже 800 годин».