ЗМІ: На Львівщині під час полювання на кабана застрелили політика

Трагедія сталася 2 листопада в Перемишлянському районі Львівської області.

Як повідомляють "Вести" з посиланням на прес -службу Львівської обласної міліції, куля в бізнесмена влучила випадково - стріляв його 53-річний товариш, з яким вони разом полювали на кабана.

За словами товаришів Панаса, поранення було смертельним - у сонну артерію на шиї. Екс-депутат "засів" у кущах , а його напарник був на протилежному кінці і вистрілив на шум, думаючи, що там кабан.

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Андрій Панас займався будівельним і ресторанним бізнесом, тричі був депутатом Львівської міськради, був близький до екс-нардепа та соратника Юрія Луценка - Тараса Стецьківа. У підприємця залишилися дружина і двоє дітей.

"Він часто їздив на полювання з компанією друзів - теж досвідчених мисливців. У голові не вкладається, як таке могло статися", - говорить один з його товаришів.

Це - вже третій випадок смерті на полюванні на Львівщині за останні півроку. У вересні чиновник Львівської обладміністрації Петро Самощук під час полювання на качку смертельно поранив свого друга, клерка з облради Михайла Михайлицького. А наприкінці червня начальник Буського районного управління юстиції Ігор Лісовий застрелив з карабіна 25-річного жителя села Почапи Олега Юркевича і поранив його товариша Максима Сербая.