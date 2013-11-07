Януковича знову просять звільнити Бродського за мат в соцмережах
Депутати Черкаської міської ради сьогодні, 7 листопада, на черговій сесії вдруге прийняли звернення до Януковича, Азарова, Рибака з пропозицією розглянути доцільність перебування на займаній посаді голови Держслужби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Михайла Бродського.
Як передає кореспондент УНІАН, звернення Черкаської міськради ініціював депутат міськради Володимир Мамалига. За ухвалення звернення до керівництва держави проголосувало 37 депутатів, проти – 7 і 1 – утримався.
Підставою для розгляду та ухвалення цього звернення стала словесна перепалка в соціальній мережі Facebook у грубій формі між Бродським та Мамалигою у червні цього року.
На попереднє звернення Черкаська міськрада відповіді не отримала.
Як повідомляв УНІАН, Черкаська міськрада 20 червня ц.р. звернулася до керівництва держави з вимогою розглянути доцільність перебування на займаній посаді голови Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Михайла Бродського.
Підставою для розгляду та ухвалення цього звернення стали грубі висловлювання політика в соціальній мережі Facebook щодо депутата Черкаської міської ради Володимира Мамалиги.
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«Пи--р. глаз будет на ж....», – так відреагував Бродський 15 червня на пост Мамалиги у соціальній мережі Facebook про «тенденційний, непрофесійний та совковий матеріал» місцевого телеканалу ТРК «ВІККА».
Міська рада вважає, що своєю поведінкою в соціальних мережах Бродський порушує Конституцію України статті Закону України «Про державну службу», які регламентують етику поведінки державного службовця, і цим підриває авторитет вищої ланки виконавчої влади в Україні.
Бродський призначений головою Держкомпідприємництва в 2010 році. Політик відомий й тим, що є активним користувачем соціальних мереж – із 2007 року Бродський відкрив свій блог в LiveJournal, а з 2010 року особисто спілкується з користувачами в соціальній мережі Facebook.