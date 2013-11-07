КПУ провела в Києві ходу з приводу річниці Жовтневої революції

У 9.30 комуністи поклали квіти до пам'ятника організатору Жовтневої революції, засновнику Комуністичної партії і Радянської держави В.І. Леніну на Бессарабській площі.

У церемонії взяли участь Перший секретар ЦК КПУ, голова парламентської фракції комуністів Петро Симоненко, секретарі ЦК КПУ Ігор Алексєєв, Володимир Оплачко та Георгій Буйко, голова ЦКК КПУ Георгій Пономаренко, перший секретар Київського міськкому КПУ Олександр Комнацький, перший секретар ЦК ЛКСМУ Олександр Присяжнюк, голова ради Організації ветеранів України Петро Цибенко, народні депутати України, комуністи і комсомольці столиці.

Потім учасники святкування річниці Великого Жовтня колоною пройшли по Хрещатику до Європейської площі, де відбувся мітинг протесту. Присутні в центрі Києва сказали своє рішуче «НІ» капіталізму, олігархам, всім, хто грабує Україну, сприяє відродженню фашизму в країні. На мітингу виступив лідер КПУ Петро Симоненко. За його словами, завдяки подій жовтня 1917 року Україна отримала справжню незалежність.

«Завдяки революції, організованої більшовиками, Україна отримала незалежність. І саме як незалежна держава Україна в 1922 році виступила одним із засновників Союзу Радянських Соціалістичних Республік», - зазначив Петро Симоненко.

Лідер комуністів підкреслив, що «сьогодні 7 листопада - це день і символ боротьби трудового народу за відродження і побудову нового соціалістичного держави - сильного, справедливого, відповідального, що дає рівні права і обов'язки всім своїм громадянам».

«І завдання побудови такої держави, мрії про таку державу - це проблема не суто українська, проблема не тільки держав, на які розпався Радянський Союз. Ні, це питання, яке хвилює все людство, - додав Петро Симоненко. - Зовсім не випадково, а закономірно і усвідомлено комуністичні партії створені і працюють майже в 100 країнах світу, включаючи Європу, США, Японію. Люди хочуть справедливого життя і справедливої держави, люди тягнуться до соціалізму. І цю тенденцію розуміють і знають ідеологи капіталістичної системи. Цього найбільше бояться нинішні «господарі життя».