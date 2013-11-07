ПР не готова вирішувати питання Тимошенко - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк повідомив журналістам після переговорів лідерів фракцій за участю Голова Верховної Ради України Володимира Рибака з місією Кокса-Квасневського.

Він зазначив, що під час зустрічі з європейськими партнерами “Партія регіонів заявила, що вона не буде підписувати угоду з ЄС, оскільки страх перед Юлією Тимошенко переважає для них долю 45 млн українців”.

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Яценюк підкреслив, що на сьогодні “мова уже не стоїть про повне помилування, мова не стоїть про часткове помилування, а мова стоїть про те, що опозиція проявила повний конформізм в питанні того, щоб Юлія Тимошенко отримала право на медичну допомогу і угода була підписана”.

При цьому він підкреслив, що жодна із пропозицій опозиції Партією регіонів не підтримана.

Яценюк повідомив, що під час перемовин опозиція звернулася до представника Партії регіонів: “Ми задали третє і найпростіше запитання, скажіть, будь ласка, коли ви можете погодитись на розгляд законопроекту, який дає можливість Юлії Тимошенко отримати медичну допомогу за кордоном. Відповідь була чітка: “Не знаємо”.