ПР закликає доопрацювати законопроект про лікування засуджених за кордоном

Про це у Верховній Раді заявив народний депутат України, член парламентської фракції ПР Володимир Олійник.

«Безперечно, це питання непросте. В Європі майже відсутня така норма, яка давала б право осудженим особам лікуватися за межами тієї країни, в якій вони відбувають покарання. Це, фактично, новація. І це складний процес, він має і плюси, і мінуси. І в опозиції, і в парламентської більшості недостатньо голосів, щоб прийняти такий закон.

Саме тому 8 листопада Верховною Радою було утворено парламентську робочу групу для пошуку консенсусу щодо підготовки узгодженого законопроекту. Потрібно продовжувати цю роботу. Сьогодні опозиція, ставлячи на голосування неузгоджені законопроекти, по суті, хоче закрити двері. Ми виступаємо за те, щоб зберегти перспективу в розгляді цього питання», - підсумував Володимир Олійник.