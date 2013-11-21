Україна зможе підписати Угоду про асоціацію на будь-якому саміті ЄС у 2014 році - ПР

Про це заявив народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів Олександр Стоян.

«На сьогодні ЄС нічого не запропонував Україні, зокрема, в частині вирішення боргових проблем країни та кредитування Міжнародним валютним фондом. Натомість він багатомільйонну країну поклав на одні терези з долею однією людини – Юлії Тимошенко, вимагаючи вирішити її питання. З формальної точки зору, наступний саміт «Східного партнерства» відбудеться у першій половині 2015 року, і церемонію підписання можна запланувати на цей саміт, якщо і ЄС, і Україна будуть до цього готові. Але є й більш оптимістичні сценарії, які ми готові розглядати», - зазначив парламентарій.

«Наприклад, якщо ми дійдемо згоди з нашими європейськими партнерами щодо підписання Угоди про асоціацію, то це можна зробити на будь-якому з самітів ЄС. А вони, згідно з пунктом 3 статті 15 Консолідованої версії угоди про Європейський Союз, відбуваються не рідше ніж двічі на півроку. Тобто лише в 2014 році буде щонайменше 4 можливості для підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Якщо на це буде згода і України, і Євросоюзу. Це означає, що не треба драматизувати вільнюський саміт і казати, що це - точка неповернення. Ні, це не так, Угоду з ЄС можна підписати і в інші терміни в найближчому майбутньому», - сказав він.

Ще одним варіантом, який теж не варто відкидати, Олександр Стоян назвав укладення угоди в робочому порядку. «Це менш вірогідний варіант, адже нам доведеться делегувати повноваження на підписання Міністру закордонних справ, Європейський Союз має делегувати право підпису Верховному представнику ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики, а країни Євросоюзу – своїм міністрам закордонних справ. Це складно з логістичної і організаційної точок зору, але теж не неможливо. Головне – готовність до підписання Угоди про асоціацію, і якщо вона буде з обох боків, то знайти для цього час, можливості і майданчик - не така складна справа», - наголосив він.

«Не драматизуйте вільнюський саміт. Він важливий етап на шляху нашої євроінтеграції, але не поворотний момент, як дехто хоче його подати», - підсумував народний депутат.