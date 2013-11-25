У Митному союзі вважають "невизначеність" позиції України шкідливою

Про це заявив міністр з торгівлі Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Андрій Слєпньов журналістам у понеділок, повідомляє РІА Новости.

Україна нещодавно відклала підписання відповідного документа на невизначений термін. До цього прем'єр України Микола Азаров говорив, що за 10 місяців 2013 року товарообіг між Україною та СНД впав на 25% і Київ відчуває великі труднощі у зв'язку з цим падінням.

"Якщо ми все просто підвісимо в такому стані, в якому воно зараз перебуває, то негативні тенденції збережуться, а можливо і посиляться", - вважає Слєпньов.

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За його словами, одне з найбільш чутливих питань економічних відносин Митного союзу і, зокрема Росії, з Україною, - це давні галузеві коопераційні зв'язки. Останнім часом у період підготовки угоди про асоціацію з ЄС вже з'явилися негативні тенденції: нові контракти між російськими та українськими партнерами укладаються погано, старі переглядаються, звернув увагу міністр.

"Бізнес не може чекати, він буде розвиватися в інших напрямах", - вважає Слєпньов. Він додав також, що в тому разі, якщо будуть досягнуті домовленості щодо газу між РФ і Україною, про деталі яких він не зміг розповісти, то показники взаємної торгівлі можуть змінитися, однак для інших груп товарів негативні тенденції, швидше за все, збережуться.