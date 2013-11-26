Расмуссен здивований відмовою України від євроінтеграції

"Підписання цієї угоди передусім в інтересах України, оскільки це сприяє поглибленню її відносин як з Євросоюзом, так і з НАТО. Зізнаюся, я дещо був здивований прийнятим в Києві рішенням, але поважаю вибір України і той шлях, яким вона бажає збудувати відносини з Євросоюзом і НАТО", - сказав Расмуссен, якого цитує Інтерфакс.

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Він зазначив, що ні Євросоюз і ні НАТО не втручається у внутрішні справи окремих держав і вони віддані принципам самостійного вибору державами щодо приєднання до того чи іншого об'єднання.

Як повідомлялося, 25 листопада, Штефан Фюле назвав ранок п'ятниці, 29 листопада, крайнім терміном для прийняття Україною рішення щодо Угоди про асоціацію.

Нагадаємо, 21 листопада, Кабінет міністрів України прийняв рішення припинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, яке планувалося підписати 28-29 листопада на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі.