Міліція не знає, скільки людей було поранено під час розгону Євромайдану в Києві

“Наразі точну цифру поранених сказати не можна, оскільки ця цифра варіюється в залежності від кількості людей, які звернулися по медичну допомогу”, - сказали у столичній міліції, підтвердивши також інформацію, яка з'являлась раніше в ЗМІ, що кількість затриманих становить 35 осіб.

“Але всі вони звільняються по мірі складання протоколів”, - запевнили в столичному главку, не уточнивши водночас, за що саме і за якою статтею адміністративного кодексу складаються протоколи на затриманих.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 4-ої ранку кілька тисяч бійців спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. За даними ВВС, десятки людей побито, серед них багато студентів - як дівчат, так і чоловіків.

На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці "Беркуту" витісняють людей з-під монументу Незалежності, при цьому б'ючи їх кийками. Декого продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей із закривавленими обличчями.

Офіційної інформації щодо постраждалих немає.

За словами кореспондента ВВС Україна, зранку Майдан Незалежності очепили представники спецпідрозділів, робітники комунальних служб змивали кров з тротуарів. Два виходи з підземного переходу заблоковані.