Імідж України зазнав величезного удару - експерт

Директор центру Разумкова Валерій Чалий вважає, що імідж України зазнав величезного удару через те, що сталося в ніч з 29 на 30 листопада на Майдані Незалежності в Києві.

Про це він заявив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

«Очевидно, що імідж України зазнав величезного удару, і ті картинки, які ми сьогодні бачимо на всіх світових каналах про те, що відбувається в столиці європейської країни, - для них це жахлива ситуація», - наголосив Чалий.

Він не виключає, що це може призвести навіть до застосування санкції щодо України.

Крім того, Чалий припускає, що ситуація в Україні може призвести до зовнішнього управління країною або до зміни влади.

На його думку, є неприпустимим застосування сили проти людей, які вийшли з мирним протестом.

«Якщо хтось грається в такі ігри, то це закінчиться дуже погано, це може призвести, по суті, до зовнішнього управління, тому що ні Росія, ні Захід не будуть спокійно спостерігати за дестабілізацією. Нікому це не вигідно. Тоді це закінчиться або зміною режиму в Україні, або ескалацією конфлікту та зовнішнім впливом», - сказав Чалий.

На його думку, дуже важливо, щоб завтра спільно кияни та всі українці показали, що «поліцейська країна - це не наш метод».

«Я вже не кажу, що це все проти всіх програмних гасел і Президента і Партії регіонів. Очевидно, що це проти всього, що декларувалося», - підкреслив експерт.

Він зауважив, що кожен українець має незалежно від посади усвідомити, що якщо зараз промовчати, то потім можуть прийти й по нього.

«Коли проливається кров, зупинити її можна тільки негайними та спільними діями, якщо цей момент упустити, то тоді це може призвести до розколу країни», - вважає Чалий.

Щодо міжнародного аспекту експерт зауважив, що міжнародна реакція була миттєвою. «Те, що вже сьогодні посли багатьох країн вийшли в досить непростій ситуації - це свідчить про дуже серйозну налаштованість», - зауважив Чалий.

Він нагадав про те, що до сумнозвісних подій вже були не публічні попередження з боку США та ключових країн Євросоюзу не допускати силового сценарію.

«Ці заклики були проігноровані, це не може залишитись буз наслідків. Очевидно, що наслідки будуть. З другого боку сьогодні є й певна розгубленість, оскільки до останнього часу ніхто насправді не передбачав подій, які призведуть до крові», - наголосив експерт. Він прогнозує, що з боку західного світу до української влади буде криза довіри.

Вона почалась з Вільнюса і зараз стрімко, на жаль, поглиблюється», - вважає Чалий.

За його словами, головування України в ОБСЄ абсолютно провалено.

«Українське головування закінчується такими діями, що абсолютно протирічить і пріоритетному головуванню в ОБСЄ. Ясно, що останні події - це повний провал, на мою думку, зовнішньополітичної лінії країни», - сказав експерт.

Він висловив жаль, що поки міжнародна увага до подій не така сильна як, наприклад, у 2004 році. Експерт пояснює це тим, що увага передусім США на сьогоднішній день спрямована більше на Близький Схід.

«Повернути увагу назад можуть лише такі негативні новини. Якщо це буде продовжуватись, я впевнений, увага повернеться. Це увага зі знаком мінус для українського керівництва, і в будь-якому разі ніхто не зацікавлений у дестабілізації ситуації в 45-ти мільйонній країні, яка розташована в географічному центрі Європи - ні Заходу, ні Росії», - вважає Чалий.

Він зауважив, що парадокс ситуації полягає в тому, що тактично Росії вигідний такий розвиток ситуації, але не стратегічно.

«Я думаю в Кремлі виникне в подальшому занепокоєння дестабілізацією ситуації, адже там чудово розуміють, що так, як повів себе президент України з одними партнерами, він так само непередбачувано може повести себе і з іншими, тепер уже з Володимиром Путіним», - вважає експерт.

Чалий зауважив, що у разі, якщо президент України не змінить свою позицію щодо можливості застосування сили проти мирних демонстрантів, це може призвести до його міжнародної ізоляції.

«Проблема в тому, що ця міжнародна ізоляція буде не лише до Президента України, а фактично буде передаватися на всю країну, починаючи з державних чиновників і закінчуючи пересічними українцями», - наголосив Директор центру Разумкова.