Азаров: Зараз головне - створити економічне зростання і підписати Угоду з ЄС

Найголовніше питання, яке стоїть сьогодні перед урядом, – закласти в економіці такі стимули, які дозволять вийти на стійке її економічне зростання, і підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров в інтерв'ю телеканалу «1+1».

«Зараз підкреслюю, найголовніше питання – закласти в економіці такі стимули, які дозволять вийти на стійке її економічне зростання. Ми відкриваємо свій ринок для величезного конкурентного ринку Європейського Союзу. Хто в такому відкритому ринку перемагає? Хто краще зараз підготовлений: ЄС або Україна? ЄС, звичайно. Значить, повинні бути компенсатори нам якісь запропоновані», - відзначив Азаров.

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Прем'єр підкреслив, що час, коли підпишуть Угоду про асоціацію, залежатиме «від нас і наших партнерів».

«На саміті в декларації (у завершальній декларації, прийнятій за підсумками Вільнюського саміту «Східного партнерства», - УНІАН) сказано абсолютно чітко, що і ЄС, і Україна зацікавлені якнайскоріше підписати цю Угоду», - додав глава уряду.

Як відомо, 29 листопада, у Вільнюсі Україна не підписала Угоду про асоціацію з ЄС.

У ніч на 30 листопада в Києві «беркут» жорстоко розігнав Євромайдан в Києві. Уряди країн ЄС і США засудили застосування сили до мирних громадян.