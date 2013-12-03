Перед тим, як поїхати до Ради, Азаров зустрічався з російським віце-прем'єром
13:59, 03 грудня 2013Політика
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров зустрівся з російським віце-прем'єром Дмитром Рогозіним перед тим, як поїхав до Ради
Азаров встиг зустітися з віце-прем’єром Росії
"За підсумками відвідування підприємств Миколаєва, Запоріжжя, Дніпропетровська та Києва зустрівся з прем'єром Азаровим. Потім він виїхав у Раду", - повідомив Рогозін у своєму Твіттері.
Двома годинами раніше він написав: "Над Києвом безхмарне небо ..." (натяк на фразу "Над всією Іспанією безхмарне небо", яка вважається паролем-сигналом до початку громадянської війни в Іспанії в 1936 році - УНІАН)
Нагадаємо, сьогодні після масових акцій протесту в Раді на голосування винесли питання про недовіру Кабміну, яке парламент провалив.
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