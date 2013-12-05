ДАІ намагалась не пустити 500 закарпатців на Майдан
01:15, 05 грудня 2013Політика
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Близько 19.00 на стаціонарному посту ДАІ, що знаходиться на виїзді з Закарпатської області правоохоронці намагалися завернути мітингувальників, що їхали на мітинг в Київ.
ДАІ намагалась не пустити 500 закарпатців на Майдан / Фото : kievskaya.com.ua
Як повідомляє Мукачево.net, усі 20 автобусів з колони були почергово зупинені працівниками ДАІ, які почали пред'являти претензії до водіїв з приводу перевезення людей.
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За інформацією видання, було помітно, що працівники ДАІ були попереджені про автобусну колону з мітингувальниками. Утім, відразу коли обурені люди повиходили з автобусів та почали захищати водія, правоохоронців були змушені відпустити людей.
Загалом, за даними журналістів, на Київ вирушило понад півтисячі людей, мобілізовані з усього Закарпаття через Координаційні центри, які були утворені при місцевих радах за закликом голови облради Івана Балоги.
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