У Тернополі за фактом блокування ОДА відкрито кримінальне провадження

Як повідомили кореспонденту УНІАН в секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, кримінальне провадження було відкрито у зв’язку з тим, що будівля облради та облдержадміністрації була заблокована пікетувальниками впродовж двох днів, як наслідок працівники даних структур не могли потрапити на роботу.

«Правоохоронці задокументували дану подію. Відомості про даний факт внесли у Єдиний реєстр досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ст. 341 Кримінального кодексу України (Захоплення державних або громадських будівель чи споруд - УНІАН)», – повідомили в секторі громадських зв’язків.

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Як повідомляв УНІАН, 2-3 грудня мітингувальники блокували усі входи до облдержадміністрації, ставши щільними рядами перед ними, відповідно працівники ОДА та облради не могли потрапити на роботу.

У середу, 4 грудня, прокурор Тернопільщини Геннадій Мовчан наголосив на недопустимості таких дій, зазначивши, що блокування і захоплення будівель державної влади та органів місцевого самоврядування є кримінальним злочином. Учора блокування було припинено.