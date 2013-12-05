Держвиконавець зачитав мітингувальникам судову ухвалу про заборону блокування Кабміну
Державний виконавець зачитав мітингувальникам біля Кабінету міністрів України судову ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва про заборону блокування будівлі Кабміну та перешкоджання діяльності уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив держвиконавець Олександр Варченко.
За його словами, дана ухвала є до негайного виконання, її оскарження в апеляційній інстанції не припиняє її дії.
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Нагадаємо, 4 грудня генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що є рішення суду про звільнення адміністративних будівель у столиці, які захопили учасники антиурядової акції.
“Звертаюсь до всіх учасників і організаторів масових акцій: стосовно усіх захоплених приміщень є рішення суду з чіткою вимогою – звільнити захоплені будівлі. Не порушуйте закон, звільніть приміщення, не блокуйте органи державної влади, не провокуйте сутички”, - йдеться у відеозверненні генпрокурора.
Як повідомляв УНІАН, у Києві другий тиждень проходять багатотисячні акції проти політики української влади.
1 грудня активісти Євромайдану зайшли у Будинок профспілок і будівлю Київської міської державної адміністрації, де перебувають досі.
Активісти заявили, що у приміщенні КМДА проходять Загальні збори киян і зустрічі народних депутатів з виборцями. У будівлі КМДА продовжує працювати пункт обігріву та медичної допомоги учасникам масових протестів.
4 грудня голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявив, що влада не має претензій до людей з числа учасників акції протесту, що перебувають в будівлі КМДА.
З 1 грудня у столичному Будинку профспілок працює цілодобовий прес-центр Штабу національного спротиву, прес-центр для журналістів та відкрито Координаційний центр правового захисту.
4 грудня Федерація профспілок України заявила, що працює у штатному режимі та надає допомогу учасникам антиурядової акції.