Європарламент обговорить ситуацію в Україні 10 грудня

Парламент Європейського Союзу обговорить ситуацію в Україні, де другий тиждень тривають протести на підтримку європейської інтеграції, у наступну середу, 10 грудня.

Про це УНІАН повідомила радник євродепутата Яцека Саріуша-Вольського, котрий ініціював цю дискусію, Йоанна Беккер.

"Дискусія буде в середу після обіду, а голосування у четвер", - сказала вона, посилаючись на сьогоднішнє рішення головних політичних сил Європарламенту.

Співрозмовник агентства зауважила, що депутати за підсумками дискусії планують ухвалити спеціальну заяву, відзначивши, що вона стосуватиметься не лише України.

"Резолюція буде стосуватись результатів саміту "Східного партнерства", перспектив на майбутнє, з особливим врахуванням України", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Україна, всупереч очікуванням, не підписала Угоду про асоціацію з Євросоюзом на останньому саміті "Східного партнерства" у литовському Вільнюсі наприкінці листопада.

Відмова української влади спричинила масові протести в Україні, котрі ще більше загострились після силового розгону демонстрантів за євроінтеграцію у Києві 30 листопада.

Україна є найбільшою країною-учасницею започаткованої Євросоюзом в 2009 році нової політики "Східне партнерство", котра першою з шести-держав СП могла підписати Угоду про асоціацію з ЄС.