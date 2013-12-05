Складання на Майдані «люстраційного списку» Захарченко назвав кримінальним злочином

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

“Такі дії вже мають ознаки складу злочину і передбачають кримінальну відповідальність”, - сказав Захарченко, зауваживши, що так само порушенням закону — втручання у діяльність судів є заяви про те, що міліція начебто затримала не винуватих осіб під час масових акцій.

Раніше "УДАР" розпочав роботу з укладання "люстраційного списку", куди вносять чиновників, які чинили тиск на Євромайдан та правоохоронців, які його розганяли.

Попередній варіант списку оприлюднила прес-служба партії.

Наразі у список уже внесли суддів, які забороняли проведення мирних мітингів на підтримку євроінтеграції.

Також у список потрапили працівники "Беркуту", які брали участь у жорстокому побитті учасників Євромайдану в Києві у ніч на 30 листопада та 1 грудня.

Серед ворогів Майдану також і судді та слідчі, які брали участь у протиправному засудженні та переслідуванні активістів.

Очолюють "люстраційний" список лідери нинішньої влади Віктор Янукович, Микола Азаров, Віталій Захарченко та ряд інших високопосадовців.

"Але вони нічого не змогли б зробити без помічників на місцях — продажних суддів, слідчих-фальсифікаторів, нелюдів-беркутівців", переконують у партії.

Тому активістів та учасників Євромайданів по всій країні закликали доповнювати список.

Після зміни влади, обіцяють у Кличка, фігурантів списку люструють і засудять.