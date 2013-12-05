Прокуратура перевіряє міліцію, що розігнала Євромайдан в Одесі
17:12, 05 грудня 2013Політика
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Заявник не вказує на конкретних працівників міліції і не може детально пригадати обставини події.
Активісти продовжують збиратися у центрі Одеси / Фото: Євгенія Генова
Одеська прокуратура перевіряє дії міліції під час розгону Євромайдану біля Дюка.
Прокуратурою Одеської області розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 КК України за фактом перевищення службових повноважень співробітниками Приморського райвідділу міліції, які за заявою активіста Олексія Чорного під час акції біля наметового містечка, застосували насильство і незаконно його затримали.
"Зараз проводиться перевірка доказів, викладених у зверненні. Можу відзначити, що заявник не вказує на конкретних працівників міліції і не може детально пригадати обставини події", - розповіла "Сегодня" прес-секретар прокурора області Інна Верба.
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