Прокуратура перевіряє міліцію, що розігнала Євромайдан в Одесі

Одеська прокуратура перевіряє дії міліції під час розгону Євромайдану біля Дюка.

Прокуратурою Одеської області розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 КК України за фактом перевищення службових повноважень співробітниками Приморського райвідділу міліції, які за заявою активіста Олексія Чорного під час акції біля наметового містечка, застосували насильство і незаконно його затримали.

"Зараз проводиться перевірка доказів, викладених у зверненні. Можу відзначити, що заявник не вказує на конкретних працівників міліції і не може детально пригадати обставини події", - розповіла "Сегодня" прес-секретар прокурора області Інна Верба.