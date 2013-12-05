У Харкові завтра суд продовжить розгляд справи ЄЕСУ

Як передає кореспондент УНІАН, засідання Київського районного суду Харкова, яке відбуватиметься у приміщенні обласного апеляційного суду на площі Руднєва, 36, розпочнеться о 10.00. Головуючий суддя - Костянтин Садовський.

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Попереднє засідання у справі ЄЕСУ, яке мало відбутися 25 жовтня, не відбулося через хворобу судді. Секретар суду повідомила присутнім у залі про те, що Садовський перебуває на лікарняному. На засіданні були присутні державні обвинувачі у складі чотирьох прокурорів, кілька журналістів та одна прихильниця Тимошенко. Захисників екс-прем’єра не було.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада Тимошенко, яка перебуває у стаціонарі ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові оголосила безстрокове голодування на підтримку Євромайдану.

Довідка УНІАН. Засідання Київського районного суду Харкова у справі про порушення в діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» переносяться з квітня 2012 року через відсутність, з огляду на проходження стаціонарного лікування, Тимошенко на засіданнях.

У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Тимошенко кримінальну справу.

За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.