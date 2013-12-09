Кличко закликав "Беркут" не виконувати злочинних наказів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «УДАРу».

«Тут стоять люди без зброї. Тут немає провокаторів і бойовиків. Тому я закликаю вас в жодному разі не застосовувати зброю та спецзасоби. Я хочу, щоб ви не йшли в розріз зі своїми принципами, з власним обов’язком захищати людей. Не виконуйте злочинних наказів. Бо щоб вам не говорили, все одно за це доведеться відповідати», - сказав Кличко.

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Як повідомлялося, наметовий табір мітингувальників на перехресті вулиць Шовковична та академіка Богомольця оточили правоохоронці.

Трохи раніше міліція перекрила автобусами вулицю Грушевського майже від Європейської площі до Арсенальної площі. Три намети мітингувальників на перехресті Кріпосного провулку та вул. Інститутської заблоковані кількома сотнями бійців Внутрішніх військ у шоломах і зі щитами.