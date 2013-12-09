Парламент Криму: Майдан стає некерованим

Про це мовиться у зверненні до кримчан, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Цей акт вандалізму свідчить, що майдан стає некерованим і що його учасники забули про декларовану ними раніше прихильність до європейських цінностей. "Євроінтегратори" нагадують сьогодні полчища варварів, що захопили цивілізоване місто, які намагаються встановити в ньому свої порядки», - зазначається у зверненні.

Рада Криму також засудила заклики опозиції до зупинки підприємств і загальнонаціонального страйку. «(Це) не що інше, як спроба зруйнувати вітчизняну економіку і фінансову систему. Їх принцип - "що гірше, то краще". Їх завдання – спровокувати кровопролиття, занурити країну в хаос руйнівного і запеклого протистояння. Їх тактика – інформаційний терор і ошукування народу України», - вважають у парламенті Криму.

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«На жаль, позиція європейських чиновників, які намагаються примусити нашу країну до форсованої євроінтеграції, не сприяє врегулюванню нинішньої кризи. Ігноруючи думку більшості населення України і відкрито підтримуючи мітингувальників, вони тим самим підштовхують їх до протистояння з легітимною владою», - додала президія.

ВС Криму просить кримчан «не піддаватися на провокації, зважено оцінювати події, що відбуваються, щоб не стати іграшкою в руках підступних політиків».

«Закликаємо наділених довірою народу депутатів місцевих рад автономії публічно виступити на підтримку конституційного ладу, проти насильства і анархії», - сказано у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня група осіб у масках повалила і розбила пам'ятник Володимиру Леніну на бульварі Тараса Шевченка в Києві. Деякі з них тримали прапори партії “Свобода”. Вони також запалювали файєри і кидали димові шашки.