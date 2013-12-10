Десять осіб постраждали під час знищення наметового містечка на Лютеранській

06:40, 10 грудня 2013
Політика
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Під час знищення барикад на розі вулиць Лютеранської та Банкової у тисняві постраждало як мінімум десять людей.

Дехто називає цифру у 15 потерпілих, - йдеться в ефірі "Громадського телебачення".

У тисняві та під час падіння отримали забої, дехто стрибав у вогонь під час атаки "Беркуту", передає ТСН.

Потерпілі є навіть у лавах силовиків.

Один боєць внутрішніх військ знепритомнів. Кажуть, що він надихався газу. 

Наразі ніхто із потерпілих не госпіталізований.

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