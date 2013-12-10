Десять осіб постраждали під час знищення наметового містечка на Лютеранській
06:40, 10 грудня 2013Політика
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Під час знищення барикад на розі вулиць Лютеранської та Банкової у тисняві постраждало як мінімум десять людей.
Дехто називає цифру у 15 потерпілих, - йдеться в ефірі "Громадського телебачення".
У тисняві та під час падіння отримали забої, дехто стрибав у вогонь під час атаки "Беркуту", передає ТСН.
Потерпілі є навіть у лавах силовиків.
Один боєць внутрішніх військ знепритомнів. Кажуть, що він надихався газу.
Наразі ніхто із потерпілих не госпіталізований.
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