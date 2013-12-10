Десять осіб постраждали під час знищення наметового містечка на Лютеранській

Дехто називає цифру у 15 потерпілих, - йдеться в ефірі "Громадського телебачення".

У тисняві та під час падіння отримали забої, дехто стрибав у вогонь під час атаки "Беркуту", передає ТСН.

Потерпілі є навіть у лавах силовиків.

Один боєць внутрішніх військ знепритомнів. Кажуть, що він надихався газу.

Наразі ніхто із потерпілих не госпіталізований.