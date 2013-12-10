Яценюк: "Кишенькові" круглі столи є неприйнятними

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

Він зазначив, що у переговорах щодо політичної кризи в Україні обов’язково мають брати участь європейські партнери, а будь-які «кишенькові круглі столи є неприйнятними».

“В рамках вирішення цієї політичної кризи нам потрібно буде прийняти публічне рішення щодо формування технічного уряду, підписання Угоди про асоціацію з ЄС, рішення щодо відновлення переговорів й отримання кредиту від МВФ та прийняття низки актів законодавства, які унеможливлять узурпацію влади”, - наголосив Яценюк.

Він також зазначив, що від нинішнього Президента жодних поступок немає.

Також Яценюк закликав українців приходити на Майдан.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на круглий стіл, ініційований екс-Президентом Леонідом Кравчуком, прибули спочатку лише представники влади. Пізніше прибули глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет та кілька осіб, які заявили, що є представниками Майдану.

Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко наголосив, що опозицію не запрошували на цей круглий стіл.

Сьогодні стало відомо, що круглий стіл за участі представників влади та опозиції проведуть у середу, 11 грудня, о 14.00.