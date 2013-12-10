Яценюк: "Кишенькові" круглі столи є неприйнятними
У рамках розв’язання політичної кризи треба прийняти публічне рішення щодо формування технічного уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.
Він зазначив, що у переговорах щодо політичної кризи в Україні обов’язково мають брати участь європейські партнери, а будь-які «кишенькові круглі столи є неприйнятними».
“В рамках вирішення цієї політичної кризи нам потрібно буде прийняти публічне рішення щодо формування технічного уряду, підписання Угоди про асоціацію з ЄС, рішення щодо відновлення переговорів й отримання кредиту від МВФ та прийняття низки актів законодавства, які унеможливлять узурпацію влади”, - наголосив Яценюк.
Він також зазначив, що від нинішнього Президента жодних поступок немає.
Також Яценюк закликав українців приходити на Майдан.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на круглий стіл, ініційований екс-Президентом Леонідом Кравчуком, прибули спочатку лише представники влади. Пізніше прибули глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет та кілька осіб, які заявили, що є представниками Майдану.
Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко наголосив, що опозицію не запрошували на цей круглий стіл.
Сьогодні стало відомо, що круглий стіл за участі представників влади та опозиції проведуть у середу, 11 грудня, о 14.00.