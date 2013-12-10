Дивіться на UNIAN.ua онлайн-трансляцію круглого столу "План дій для країни"

Інформаційне агентство УНІАН разом з Телевізійною службою новин проведуть круглий стіл "План дій для країни".

У результаті народного голосування, в якому взяли участь майже мільйон українців, ТСН та УНІАН запросили найбільш шанованих представників України для пошуку шляхів виходу із ситуації, яка склалася в державі.

Круглий стіл відбудеться в середу, 11 грудня о 13.00 в прес-центрі УНІАН, за адресою вул. Хрещатик, 4, м.Київ.

Онлайн трансляцію круглого столу "План дій для країни" дивіться на сайті tsn.ua та unian.ua.