Мер Донецька вважає, що опозиціонери «хочуть на плечах Майдану прийти до влади»
Жодній із сторін з кризи не вдасться вийти, нічим не пожертвувавши.
Мер Донецька Олександр Лук‘янченко вважає, що політики, які вимагають відставки керівництва країни, «хочуть на плечах Майдану прийти до влади».
Про це він сказав сьогодні у ході круглого столу «План дій для країни», організованого Телевізійною службою новин та інформаційним агентством УНІАН.
«Ситуація в Києві, безумовно, викликає тривогу за долю країни. Сьогодні ситуація зайшла у «глухий кут». А переможців у таких ситуаціях не буває», - сказав мер Донецька під час круглого столу, участь у якому він взяв за допомогою інтернет-зв`язку.
Лук‘янченко вважає, що в даній ситуації виходом може бути лише компроміс. «Жодній із сторін з кризи не вдасться вийти, нічим не пожертвувавши», - зазначив мер.
Він підкреслив, що зараз необхідний діалог на всіх рівнях. «Чим більше буде точок контакту, тим швидше політики зрозуміють, що українці не хочуть зволікання і протистояння. Ультиматум не приводить до вирішення, ультиматум підсилює протистояння», - сказав Лук‘янченко.
На його думку, «політики, що відмовляються від переговорів і вимагають відсторонити легітимно обрану владу, хочуть розділити Україну і на плечах Майдану прийти до влади».
«Інших цілей у них немає. Їх не хвилює доля більшості народу і доля України», - сказав мер.